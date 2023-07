Arm prognoosib, et automaks võib kaasa tuua selle, et hakatakse kasutusel mitteolevaid autosid arvelt maha võtma, kasvõi ajutiselt. «Näiteks vanemad inimesed talvel ei sõida,» lausus Arm Postimehele.

«Administatiivtööd tuleb transpordiametis juurde,» lisas Arm. Ehkki ta tõdeb, et sobivad e-riigi lahendusi kasutades ei pruugi see nii minna, on ta siiski skeptiline riigile lisatulu laekumise suhtes. «Võibolla see riigikaasa ikkagi ei täitu nii suure hooga,» ütles Arm.