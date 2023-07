Uuring: spetsialiste on tööturul jätkuvalt puudu, tehisintellekt neid ei asenda

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti ligi 39 000 tööandjat 41 riigist, et teada saada, millised on kolmanda kvartali värbamisplaanid ja tööturuootused. Maailma kümne aktiivsema värbaja seas on praegu vaid üks Euroopa riik, mis on Holland. Teise kümne lõpust leiab Suurbritannia, Saksamaa ja Portugali, aga üldiselt on praegu Euroopa ettevõtjad märksa ettevaatlikumad kui ettevõtjad Ameerikas ja Aasias.

«Vastuoluliste signaalide aeg tööturul jätkub,» märkis Manpower Baltikumi juht Heigo Kaldra, kelle sõnul vastanduvad piirkonniti nii ettevaatlik ärevus kui julge enesekindlus. Seega võib Kaldra sõnul eeldada, et ettearvamatust lähitulevikuks jagub. «Ühelt poolt ollakse majanduse arengute suhtes ebakindlad, aga mitte nii ebakindlad, et värbamisplaane seisma panna. Turgudel napib jätkuvalt nii ettevõtjatele vajalikke oskusi kui isiksuseomadusi ja on selgelt näha, et tehisintellekt veel päris inimestele konkurentsi pakkuda ei suuda. Samas seitse ettevõtjat kümnest tõdeb, et tehisintellektist on abi inimeste koolitamisel ja arendamisel,» rääkis Kaldra.

43 protsenti küsitletud tööandjatest märkis, et plaanib inimesi juurde värvata.

Maailma värbamisedetabeli tippu kuuluvad praegu Costa Rica, Holland, Peruu, Austraalia ja India, maailma kõige tagasihoidlikumad värbajad on praegu Argentiinas, Slovakkias, Itaalias, Austrias ja Poolas.

29 riigis on värbamisplaanid eelmise kvartaliga võrreldes kasvanud. 43 protsenti küsitletud tööandjatest märkis, et plaanib inimesi juurde värvata, 39 protsenti hoiab senist taset, 15 protsenti kavatseb personali hulka vähendada ja kolm protsenti polnud uuringu läbiviimise ajaks otsustaud. Suured organisatsioonid on jätkuvalt julgemad värbajad kui väikesed.