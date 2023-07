Juunikuu ülevaade: krüptovaluutad liiguvad erinevates suundades

BTC alustas kuud 25 386 € peal ja lõpetas selle võimsa 9,7% tõusuga jõudes kuu viimaseks päevaks 27 849 € juurde. Kahtlemata mängis suures hinnatõusus rolli maailma suurima varahaldusfirma BlackRock’i sisse antud taotlus Bitcoini fondi (ETF) loomiseks ning kauplemisega alustamiseks. Sääraseid taotlusi on sisse antud mitmeid, kuid kõik on tagasi lükatud. Hinda kergitas aga seejuures fakt, et mitte kunagi ei ole ETFi loomist taotlenud nii võimekas ettevõte nagu BlackRock. USA väärtpaberijärelvalve kommenteeris juba, et tegemist on «ebaadekvaatse» taotlusega, kuid see kõigutas turgusid vähe.

ETH jäi kuu vältel suures osas muutumatuks, alustades 1745 € juures ja tehes siiski kuu keskpaigas liikumise allapoole, jõudes õrnalt alla 1500 € piiri. Languse taga on erinevate analüütikute arvates USA Föderaalpanga vihjed, et baasintressimäärasid tulevikus tõstetakse, kuigi sel kuul toimunud nõupidamisel jäeti need tõstmata. Kuu lõpuks aga hind toibus ja jõudis 1765 €-ni.