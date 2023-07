Ministeerium ootab tagasisidet muutuvtunni kokkuleppele

Tähtajaline seadusemuudatus katsetas jaekaubandussektori töölepingutes tööaja paindlikust. «Pilootprojekti esmased tulemused näitavad, et huvi muutuvtunni kokkulepete järele on olemas. Peame omalt poolt koos partneritega veel sättima tingimusi, mis teeks tööandjatele lepingute kasutamise lihtsamaks,» ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo pressiteates.

Seetõttu on võimalik, et ka paljud tööandjad, kes muutuvtunni kokkulepete kasutamisest algselt loobusid, oleksid valmis neid kasutama lihtsustatud tingimustel. Töötajate esindajad leiavad, et erikokkuleppeid tuleks soodustada kollektiivlepingute, mitte eriregulatsioonidega, kuid on ka neid, kes tervitavad muutuvtunni kokkulepetega kaasnevat tööaja paindlikkust ja võimalust kokkulepe sõlmida.