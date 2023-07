Automaksu esialgne kava näeb ette iga-aastast maksu

«See plaanitav automaks on plaanitud kahekomponendilisena. Üks oleks auto esmasel arvelevõtmisel ja teine oleks siis iga-aastase tasuna,» sõnas intervjuus «Aktuaalsele Kaamerale» reformierakondlasest riigikogu majanduskomisjoni liige Mario Kadastik.

«Arvelevõtmise osa on ühtedel alustel, see võib-olla mingi protsent ostusummast. Iga-aastast maksu võib arvestada kuskil suurusjärku viis kuni 20 eurot kuus,» lisas Kadastik, kelle sõnul sõltuks maksu suurus auto suurusest, võimsusest ja vanusest.

Autoomanike Liit on igasuguse automaksu vastu, ütles «Aktuaalsele Kaamerale» liidu juhatuse esimees Priit Tammeraid. Tammeraidi sõnul on see maks juba ka Eestis olemas kütuseaktsiisi näol, mida maksavad kõik autoomanikud, kes autoga sõidavad.