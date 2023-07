Ukraina lisas Unileveri rahvusvaheliste sõjasponsorite nimekirja

Ukraina valitsus on nimetanud tarbekaupade hiiglast Unileveri rahvusvaheliseks sõjasponsoriks, süüdistades ettevõtet Venemaa sissetungist kasu lõikamises. Ukraina riiklik korruptsiooniennetuse agentuur (NAPC) märgistas Briti tootjat tegevuse jätkamise eest Venemaal, väites, et ettevõtte kasum on aasta jooksul kahekordistunud.