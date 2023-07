Uuring: noored tahavad kuus vähemalt 1500 eurot kätte saada

«Noorte palgaootus jääb üsna samasse suurusjärku Eesti keskmise palgaga. 2023. aasta esimese kvartali brutopalk oli statistikaameti andmetel 1741 eurot, mis tähendab, et keskmine netopalk jääb ligi 1400 euro juurde. Noorte palgaootust on kindlasti mõjutanud viimase aja kiire hinnatõus,» ütles SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš pressiteates.

Ta lisas, et viimase aja trendid näitavad, et lisaks väärilisele palgale hindavad noored töökoha valikul kõrgelt paindlikke töötamisvõimalusi, kaasaegset ja motiveerivat keskkonda ning võimalust pidevalt õppida ja areneda.

Tkatš tõi välja, et palgaootuse puhul paistis silma, et noormeestel on palgaootused suuremad kui neidudel. Noormeestest pidasid enam kui 1500 euro suurust kuupalka õiglaseks 51 protsenti, naistest 34 protsenti. Samasugune vahe joonistus välja meeste ja naiste palgaootuses viie aasta pärast. «Ka siin olid meessoost vastajad suurema enesekindlusega – üle 2500 euro suurust kuupalka ootab viie aasta pärast 41 protsenti meestest ja 33 protsenti naistest,» märkis Tkatš.

«Näeme, et sarnaselt varasematele aastatele käib ligi viiendik noortest endiselt õpingute kõrvalt tööl, et igapäevaste kulutustega paremini toime tulla,» ütles Tkatš lisades, et hinnatõus ja kõrge inflatsioon on mõjutanud ka noori. Töötuid noori, kes ei käi tööl ega ka koolis, on 18–29-aastaste noorte seas vaid 7 protsenti.