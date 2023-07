Kaubamaja, Liviko ja Balbiino suuromaniku käive ületas maagilise piiri

Konsolideeritud aastaaruandes kajastuvad OÜ NG Investeeringud ning tütarettevõtete AS Liviko, AS Balbiino, AS Kitman Thulema, Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Roseni Majad OÜ, Kuulsaal OÜ, Roseni Kinnisvara ja OÜ Salvo finantsnäitajad.