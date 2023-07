83 000 eurot kuus: noored rääkisid, kui suurt sissetulekut nad soovivad tulevikus teenida

«Piisab, kui on mul iga kuu täpselt selline sissetulek, et ma elan väga hästi ära. Ma saan reisida, ma saan teha kõike, mida ma tahan, ma saan sõita sellise autoga nagu ma tahan ja see kõik on mul kaetud,» ütles Lillo.

Lillo sõnul on oluline, et noored hakkasid varakult raha säästa, ning seda edasi investeerima, kuid ta näeb enda eakaaslaste osas, et sageli see nii ei ole. «Põhjus on see – nad ütlevadki, me oleme veel nii noored, meil on aega, me ei käi veel tööl,» kirjeldas Lillo.