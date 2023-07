Ericsson ehitab Ülemiste Citysse 155-miljonise tehnoloogiakeskuse

Pärnits nentis, et Ülemiste City ja ülejäänud tarkade eraettevõtete pingutustest üksi on vähe, et globaalsed peakontorid ning tehnoloogia ja targa tootmise hiiud Eesti üles leiaksid ja oma arenduskeskused just siia looksid. «Need, kes taoliste suurinvesteeringute nimel töötavad, teavad hästi, et konkurents on selles vallas tihe ja võitlus karm. Niisiis peavad nii Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja kliimaministeerium – teisisõnu riik, aga ka Tallinna linn – selle nimel pingutama, et Eestis oleks taolist tarka tööd, konkurentsivõimelist head palka, koostööd teadusega ning arenemisruumi ja võimalusi talentidele,» toonitas ta.