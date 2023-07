Tõsine raha kiikab Jaapani börsi lävel

«Palju püsivat raha liigub Jaapani,» lausus ta. «Paljud inimesed on olnud harjunud Jaapani osas alakaalus olemisega. Et aga Hiina aktsiaturu käekäik on vilets ja üldse ümbritsevad Hiinat negatiivsed vaated, siis investorid on hakanud mujale vaatama. Hiina oli kunagi atraktiivne, kuid nüüd on juba Jaapan mõnda aega üha atraktiivsem. Nüüd on paljud varahaldusfirmad otsustanud, et Hiina nad enam ei investeeri ja Jaapan on uus lemmik.»