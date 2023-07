Rimi Eesti käive kasvas, aga kasumist haihtus lõviosa

Statistikaameti andmetel oli jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, mullu Eestis 3,25 miljardit eurot, seega oli Rimi Eesti Foodi turuosa 13,6 protsenti, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

Rimi Eesti Food AS ainuaktsionäriks on Rimi Baltic AB, mis omakorda on Rootsi ettevõtte ICA Gruppen AB ainuomanduses.