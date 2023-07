Müügiplatsilt sõiduki ostnud naist tabas ülevaatusel halb üllatus

Katalüsaatori puudumine on oluline puudus ning seega autoomanik ülevaatusel läbi ei saanud. Ilma katalüsaatorita autoga tänaval sõita ei tohi.

Klient pöördus talle müünud ES Auto poole, mis asub Harjumaal Loo alevikus. Automüügifirma oli nõus uue katalüsaatori ostma, kuid soovis, et klient ise vahetuse eest maksaks. Kliendi sõnul pakkus automüüja talle universaalset katalüsaatorit, mis orginaalvaruosast soodsam, kuid mille kasutusaeg on üldjuhul lühem. Talle pakuti võimalust, et katalüsaatori eest tasub automüüja ning vahetuse eest ostja. Klient keeldus pakkumistest, kuna tema sõnul polnud automüüja teda ostul puudusest teavitanud.