Halvad Hiina-uudised kõigutasid börse

Ikka enam tuleb märke sellest, et Hiina majanduse taastumine koroonapiirangute mõjudest on jäänud venima, kuigi loodeti majanduse kiiret restarti.

Hiina erasektori Caixin/S&P Globali Hiina teenuste sektori ostujuhtide küsitlus näitas, et juunis oli meelestatus viie kuu madalam.

Peking kehtestas kahele muldmetallile ekspordipiirangud, mida läheb tarvis kiipide ja elektriautode tootmiseks. See oli vastusamm USA kehtestatud Hiina pooljuhtide tootmiseks vajalike seadmete ekspordikeelule, millega tulid kaasa ka Holland ja Jaapan. Lugu näeb sedamoodi välja, et Hiina ei saa uusi seadmeid, millega pooljuhte toota ja Hiina ei anna muule maailmale piisavalt muldmetalle, millest neid toota.

Investoreid rõõmustasid uudised, et Tesla ja tema Hiina rivaal BYD saatsid teises kvartalis rekordarvul elektriautosid tehaseväravatest välja. Vähemalt see majanduse osa on hea tervise juures, kirjutab Reuters.