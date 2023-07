Eesti firma sai Parkinsoni tõve ravimi jaoks Euroopast rahasüsti

GeneCode´ile eraldatud toetus jaguneb 1,7 miljoni euro suuruseks uurimistoetuseks, millele lisandub 14,3 miljonit eurot omakapitaliinvesteeringuid. Tegu on seni suurima toetussummaga, mille üks Eesti ettevõte EIC kiirendist saanud on.

Tänavuse 22. märtsi Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendi teises taotlusvoorus osalemiseks esitas täistaotluse 551 ettevõtet, mille hulgast eraldati toetus 51 ettevõttele 17 riigist. GeneCode'i toetuse suurus on 16 miljonit eurot. EIC kiirendi maksimaalne toetuse määr ühele projektile on 17,5 miljonit eurot.

«Kui olemasolevad Parkinsoni tõve ravimid ja ravimeetodid ainult leevendavad sümptomeid, siis GeneCode'i ja Argobio arendatav raviviis suudab reaalselt aeglustada levinud haiguse progresseerumist,» sõnas GeneCode'i tegevjuht Paavo Pilv. «Kiirendist saadava 16 miljoni euro suuruse toetuse abil saame jõudsalt projektiga GDNFi mimeetikud edasi liikuda. Meile teadaolevalt töötame esimese Eesti ettevõtte loodud ravimi loomisega, mis on kursil, et jõuda tulevikus globaalsele turule,» lisas Pilv.

Parkisoni tõbi mõjutab enam kui 10 miljonit inimest maailmas. «Kui saame oma raviviisiga anda panuse, et parandada haiguse käes kannatajate elukvaliteeti, siis on see väga suur saavutus. Hinnatud spetsialistid GeneCode´ist ja Argobiost ning mitmed teadlased Tartu ja Helsingi ülikoolist ning rahvusvahelistest CROdest panustavad selle nimel iga päev,» kinnitas GeneCode'i nõukogu liige, professor Mart Saarma. «Nüüd on meil võimalus asuda tegema ettevalmistusi alustamaks IND etapiga, et taotleda luba kliinilisteks katseteks,» selgitas Saarma.