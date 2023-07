Elektriautode müük Euroopas kasvas plahvatuslikult

Tesla teatas mõni päev tagasi, et tänu hinnalangetusele õnnestus neil teises kvartalis müüa ligi pool miljonit elektriautot, mis tähendab mullusega võrreldes 83-protsendilist kasvu. Esmaspäeval tuli tugeva uudisega välja ka nende suurim konkurent, hiinlaste BYD, kes müüs aasta esimesel poolel 640 000 elektriautot ja pistikhübriidi, mis on koguni üle 95 protsendi enam kui aasta tagasi. Mõlema autotootja aktsiate hinnad tõusid uudiste peale mühinal, ehkki paljude populaarsete mudelite hinnad on aastaga veerandi võrra kukkunud.

Tegu on ennustustest märksa kiirema müügikasvuga, näiteks eeldas rahvusvaheline energiaagentuur alles kaks aastat tagasi, et elektrisõidukite osakaal ulatub 2030. aastaks kuni 12 protsendini ülemaailmsest automüügist. See osakaal on aga juba praeguseks ületatud ja suure tõenäosusega on järgmisel aastal pea iga viies müüdud auto elektriajamiga.