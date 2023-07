Yahoo tahab naaseda börsile

Internetifirma Yahoo plaanib naasmist börsile, ütles veebipioneeri juht Jim Lanzone Financial Timesile. Sellega tahab ta tema sõnul aidata Silicon Valley's asuval ettevõttel taastada oma kunagine hiilgus. «Yahoo on rahaliselt küps, ettevõttel on suurepärane bilanss ja me oleme väga kasumlikud,» ütles ta.