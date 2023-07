EL on mures Hiina ekspordikontrolli pärast haruldaste metallide üle

Hiina kaubandusministeerium teatas esmaspäeval, et alates 1. augustist piiratakse galliumi ja germaaniumi eksporti.

Galliumi ja germaaniumi ning nende keemiliste ühendite ekspordi üle kontrolli kehtestamine on tingitud Hiina riikliku julgeoleku ja huvide kaitsmisest, ütles ministeerium avalduses.

Peking vastas selle sammuga USA võimudele, kes kehtestasid piirangud kõrgtehnoloogiliste komponentide tarnimisele Hiinasse, märgib Market Watch. Arvatakse, et uued meetmed suurendavad kiibi- ja riistvaratootjate kulusid.

Ent Euroopa Komisjoni kõneisik Sonya Gospodinova ütles, et ELi täitevharu on veendunud selles, et uued piirangud pole kuidagi seotud vajadusega kaitsta üleilmset rahu ja stabiilsust.