Selver kaotas mullu käibekasvule vaatamata pea poole kasumist

«Kasumi kujunemisele on olulist mõju avaldanud energiakandjate kiire hinnakasv. Kulutused elektrile ja küttele suurenesid 2022. aastal 7,5 miljoni euro võrra. Kiire hinnakasv on kaasa toonud surve palgakuludele, mis suurenesid eelmisel aastal 5,8 protsenti. Tööprotsesside efektiivistamine on võimaldanud töötajate arvu vähenemise ja müügipersonali töötasude kümnendiku võrra suurendamise,» märkis ettevõtte juhtkond majandusaasta aruandes.