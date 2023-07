Üllatus: Eesti tööstus on Euroopa kõige hullemas seisus

Kuigi pikemas vaates on rohemajandusele üleminekul ja kliimaeesmärkide täitmisel puidu kasutamine kasulik, on lisaks nõudluse nõrgenemisele pannud mõned Eesti riiklikud otsused meie puidusektori konkurentsis raskemasse olukorda.

Tööstussektorist tulevad hinnasurved vähenevad

Töötleva tööstuse tootja- ja ekspordihinnad on alates eelmise aasta keskpaigast kiiresti aeglustunud ning impordihinnad on läinud isegi langusesse. Samas on töötleva tööstuse ekspordihinnad teinud viimasel paaril aastal meie suuremate kaubanduspartneritega võrreldes suurima tõusu. Samuti näitab Eesti reaalse vahetuskursi tõus meie kaubanduspartnerite suhtes konkurentsivõime üha suuremat halvenemist. Seda kinnitavad ka Eesti tööstusettevõtted, kelle hinnangul halvenes nende konkurentsivõime välisturgudel eelmise aasta teisel poolel järsult ja see pole ka käesoleval aastal paranenud. Küll on aga üldises inflatsioonikeskkonnas positiivne see, et tööstussektori poolt tulevad hinnasurved vähenevad.

Pikemat aega kestnud nõrgale nõudlusele viitab töötleva tööstuse tootmisvõimsuste rakendatuse taseme langus, mis jõudis juba eelmise aasta lõpus alla pikaajalist keskmist ja pole siiani paranenud. Ühest küljest tähendab vähenenud tootmisvõimsuste rakendatus väiksemat investeerimisvajadust, kuid sel kevadel avaldatud Swedbanki tööstusuuringu järgi investeeringutega jätkatakse, et parandada oma konkurentsivõimet.

Tööstusettevõtete kindlustunne on jätkuvalt halvenenud

Kui teiste majandussektorite kindlustunde langus on sel aastal stabiliseerunud ja tarbijatel on isegi tasapisi paranemas, siis tööstuse kindlustunne on halvenemist jätkanud. Üha rohkem on nõrgenenud kindlustunne tootmise väljavaate suhtes lähikuudel – kui jätta välja koroonakriisi aeg, on see kukkunud 2009. aasta keskpaiga tasemele. Euroala ostujuhtide indeks, mis aasta alguses näitas teenuste sektori toel paranemist, on hiljuti uuesti suuna halvemuse poole pööranud. Töötleva tööstuse ettevõtete ostujuhtide indeks halveneb üha enam ja ehituse ostujuhtide indeks viitab jätkuvalt väga nõrgale majandusaktiivsusele. Nii Euroopa Liidu keskmine kui ka meie suuremate Euroopa kaubanduspartnerite üldine kindlustunne ei ole küll alates eelmise aasta sügisest enam langenud, kuid pole ka siiani veel paranemise märke näidanud.

Inflatsiooni leevenemine peaks hakkama nõudlust suurendama