Rootsis terendab kinnisvara sundmüügi laine

Bloombergi andmetel on Rootsi kinnisvaraomanikel, ennekõike üürikinnisvara omanikel, probleem: lähima pooleteise aastaga hakkab täis tiksuma 17 miljardi dollari suuruse võla tähtaeg. Kui tavaliselt võetakse laenu katteks uus laen, siis nüüd on vesi ahjus, sest intressimäärad on kõrgel ehk laen on kallis. Ja pealegi – pole ka tingimata lihtne uut raha headel tingimustel saada. Seega jääb Bloombergi andmetel sundmüük. Olukord on nii tõsine, et Rootsi keskpank andis hoiatuse: juhul kui suured kinnisvarafirmad hakkavad olulises koguses vara odava hinnaga rahaks tegema, võib see mõjutada terve riigi finantsstabiilsust.