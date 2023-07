Luminor: ettevõtted hakkavad alles nüüd koondama

Samas, kui jätta kõrvale väga selgelt ja tugevalt kannatanud sektorid, siis ülejäänud töötleval tööstusel tema vaates nii halvasti ei lähe. Toiduainetööstus, mis on tõsiselt räsida saanud kerkivate maailmaturu toiduainete ja energiahindade tõttu, on suutnud hoida tootmise taset. Turbatootmine ja kaevandamine on kasvanud, kuid need on küllaltki hüplikud ning üksikute kuude põhjal ei saa põhjalikke järeldusi teha. Sellegipoolest on uudised pigem positiivsed,» leia ökonomist.

Ta märkis ka, et hoolimata tootmise vähenemisest juba eelmise aasta teises pooles, on paljud ettevõtted hoidnud oma töötajaid ettevõtetega seotud ning hõive pole langenud. «Alles nüüd on näha ettevõtteid, kes näevad, et lähiajal ei ole nende toodete järele nõudlus kasvamas, ning koondavad töötajaid. Väga kõrge hõive tasemelt eelmise aasta lõpus, mis jõudis 200 000 inimeseni, on hõive 5 protsenti langenud 190 000, mis oli koroona-aegne tase. Sellegipoolest on tööjõu tootlikkus keskmiselt väiksem ning seetõttu efektiivsus madal. Õnneks on töö kaotanutel võimalik leida tööd teenindussektoris, kuid selline suur muutus võtab aega ja on paljude jaoks keeruline,» tõdes Uusküla.