Mehis Raud: Nasdaq tundub väga kallis

Esimene poolaasta on pakkunud regionaalselt ja sektorite lõikes vägagi erinevaid tulemusi. Need, kes mängisid Hiina taastumise peale on kaotanud 6 kuuga üle 7% eurodes, samas kui tehnoloogia sektorile panustajad (läbi Nasdaq indeksi) on teeninud ligi 30%. USA S&P 500 indeks ilma tehnoloogia ettevõteteta on üleval kõigest 6,5%.