3000 eurot vana korteri ruutmeetri eest? Kinnisvara hinnad jooksevad palkade eest ära

«Kuigi eelmise aasta teises pooles ja selle aasta esimestel kuudel nägime pealinna kinnisvaraturul igas segmendis tehinguaktiivsuse langust, siis tänaseks tundub, et varasem aktiivsus on enam-vähem taastunud eelkõige järelturu korterite puhul. Seetõttu hakkab selles turusegmendis uus hinnatase paika loksuma,» kommenteeris Martin Vahter juunikuu numbreid.

Põhjus, miks juunikuus suurt keskmist kinnisvarahinna kasvu ei näinud, seisneb asjaolus, et uusarenduste tehinguaktiivsus vähenes. Kui varem oli sõlmitud uusarenduste broneerimislepingud kõrgemate hindadega, siis nüüd näitas reaalsus, et päristehinguks selle summa pealt siiski ei läinud.

Vahter märkis, et tulenevalt kõrgest euriborist põhjustatud laenuintressidest on uusarenduste korterite turult praktiliselt täielikult lahkunud eelkõige üürikorterite investorid. «Selleks, et laenuintresse ületav tootlus taastuks, peaksid uusarenduste hinnad kas langema või üürid tõusma. Tõenäoliselt realiseeruvad mingil kujul mõlemad stsenaariumid,» arvas Vahter.