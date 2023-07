Priisalm: investorid pole Balti aktsiate hindades kokkuleppele jõudnud

Teise kvartali tootlused maailma börsidel jätkasid oktoobri lõpus alanud positiivsel trendil. MSCI ACWI (All Country World Index) tõusis eurodes mõõdetuna 4,9%. Negatiivse tootlusega jäid silma Hiina ja Türgi. Hiinas on covidi-järgse majanduse elavnemise ootused oluliselt jahenenud. Türgis aga on peale presidendivalimisi toimumas rahapoliitika normaliseerimine, mis peaks esialgu muutma olukorra majanduses keerulisemaks.

Tehnoloogiaaktsiate tõusu on toetanud tehisintellekti valdkonna kiire areng. Üldiselt on nii, et investorid kipuvad ülehindama muutuste lühiajalist mõju ja alahindama nende pikaajalist mõju. Sellest tulenevalt võivad tehnoloogiaaktsiad lühiajaliselt olla AI-buumi najal ülehinnatud, kuid pikas perspektiivis võib tehisintellekt toetada nende ettevõtete väärtust.

Minu soovitus investoritele on kindlasti vaadata investeerimisvõimalusi laiemalt kui ainult Eesti või Baltikum, mis on väga väike piirkond ja kus börsile investeerimiseks on võimalused väga piiratud. See muidugi ei tähenda, et Baltikumi investeeringud ei võiks pakkuda head tootlust. Lihtsalt mõistlik on investeeringuid diversifitseerida (hajutada). Lisaks aktsiatele on mõistlik praegu hinnata ka võlakirjadesse investeerimise võimalusi, sest võlakirjade tootlused on oluliselt kasvanud.