Elon Musk pani Twitterile uued karmid piirangud

TikToki ja Instagrami kasutajad saavad ilma mureta kerida ja tarbida selle sisu. Kuid Twitteri omanik Elon Musk on pannud Twitterile uued karmid keelud, mis on viimane drastiline muudatus sotsiaalmeediaplatvormil, mis võib veelgi enam tõrjuda ära reklaamijaid ja õõnestada selle kultuurilist mõju trendikujundajana.

Sisu tarbimine muutub Muski uute reeglite kohaselt raskemaks, kuna need piiravad vaadatavate säutsude arvu, mis on osa ilmsest katsest leevendada ettevõtte ülekoormatud veebiinfrastruktuuri. Musk on nüüd teinud võimatuks ka Twitteri kasutamise neile, kel Twitteri kontot pole.

Forresteri analüütiku Mike Proulxi avalduse kohaselt on need sammud «märkimisväärselt halvad Twitteri kasutajatele ja reklaamijatele», hävitades Twitteri ulatust ja haaret, millest reklaamijad sõltuvad.

«Reklaamijate usalduse puudujääk, mida (Twitteri uus tegevjuht) Linda Yaccarino peab ümber pöörama, sai just veelgi suuremaks. Ja seda ei saa ümber pöörata ainult tema usaldusväärsuse põhjal,» ütles Proulx AP-le.

Karmid piirmäärad kehtestati tehisintellekti takistamiseks

Musk üritas laupäeval kirjeldada, kuidas piirangud toimivad, öeldes, et kontod, mis ei tasu igakuise tellimuse eest, saavad ajutiselt lugeda ainult 600 postitust päevas, samas kui verifitseeritud tasulised kontod saavad sirvida kuni 6000 postitust.

Pärast vastureaktsiooni, säutsus ta, et piirmäärad tõstetakse 800 postituseni verifitseerimata kontode puhul ja 8000 postituseni verifitseeritud kontode puhul, kuid hiljem lepiti kokku vastavalt 1000 ja 10 000 säutsu piirmääras.

Paljud tasuta kasutajad jõuavad selle piirini samas väga kiiresti, sest enamik Twitteri kasutajaid tarbivad, mitte ei loo postitusi, ja tavaliselt kerivad lühikese aja jooksul läbi tohutu hulga säutsusid.

Musk selgitas nädalavahetusel uusi piiranguid kui katset takistada sotsiaalmeediaplatvormi potentsiaalselt väärtuslike andmete loata kogumist. Ta ütles, et tegemist on ajutise meetmega, mis võeti kasutusele, sest «meie andmeid rööviti nii palju, et see halvendas tavakasutajate teenust!».