Rooma Pantheon hakkas turistidelt sissepääsu eest tasu nõudma

Teised Rooma suured kirikud, sealhulgas Püha Peetruse basiilika, on külastajatele tasuta, kuid muuseumid ja mälestusmärgid, nagu Colosseum, on piletipõhised.

Viieeurone tasu ei ole külastajatele takistuseks, ennustas prantsuse külastaja Camille Piallat, kes seisis piletijärjekorras. Ameerikast saabunud insener Tim Witte ütles AFP-le, et viis eurot on mõistlik hind.

Pantheon on üks kõige paremini säilinud antiik-Rooma jäänuseid, mis on kuulus oma erakordse kupli poolest, mille läbimõõt on 43 meetrit ja mis sisaldab ringikujulist avaust, mille kaudu langeb valgus ja aeg-ajalt ka vihm.