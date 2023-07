Rooma Pantheon alustas turistidelt sissepääsu eest tasu nõudma

Linna üks vanimaid ja armastatumaid ehitisi on hetkel pühitsetud kirik ning osa piletimüügist saadavast tulust läheb Rooma piiskopkonna heaks, ülejäänud osa aga kultuuriministeeriumile.

Teised Rooma suured kirikud, sealhulgas Püha Peetruse basiilika, on tasuta, kuid muuseumid ja mälestusmärgid, nagu Colosseum, on piletipõhised.

Uus tasu «ei takista paljusid inimesi külastamast», ennustas prantsuse külastaja Camille Piallat, kes seisis järjekorras, et osta piletit. Ameerikast saabunud insener Tim Witte ütles AFP-le, et viis eurot on «väga mõistlik» hind.