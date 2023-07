Ida-Tallinna keskhaigla käib inspektsiooniga patsientide andmete eest tehtud 200 000-eurose trahvi pärast kohut

«Olukorras, kus me võime jõuda sinna, et vaatamata rikkumise faktile saab olulisemaks konteineri kõrgus vms nüansid, jättes kõrvale selle, et isikute terviseandmed olid valveta ja kolmandatele isikutele kättesaadavad, siis ma ei julge küll väita, et isikuandmete kaitse on kõikides liikmesriikides samal tasemel, nagu nõuab IKÜM. Kusjuures sellel, kui mitu inimest reaalselt andmetega tutvuda sai või ei saanud, ei tohiks olla määravat rolli. Inimese terviseandmed on erilise kaitse all, ja nagu me teame, siis ühe inimese, kelle andmed kolmandale ebasobivale isikule teatavaks saavad, võib sellest piisata, et tema edasine elu on rikutud. Täna on nad korrastamata paberil, homme juba kõikjal internetis,» kirjutab Lehis.