Sander Välk: innovatsioon ei tohi olla pelgalt sõnakõlks ettevõtte kodulehel

Innovatsioonijuht tõi välja, et on oluline mõista, et innovatsioon ei tähenda tingimata millegi uue leiutamist. «See on paraku koht, kus paljud ettevõtted piltlikult öeldes vastu «innovatsiooniseina» jooksevad. Kulutatakse meeletult energiat, et luua midagi seninägematut ja uut, millega siis kõiki pahviks lüüa. See ei ole aga innovatsioonis peamine. Innovatsiooniks on ka see, kui rakendada varem tehtut valdkonnas, kus seda varem kasutatud ei ole,» selgitas Välk.