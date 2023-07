Börsidebüüdiks valmistuv Alexela kasvatas mullu kliendibaasi 150 000 inimeseni

Kõige enam on kasvanud Alexela elektriklientide arv, keda on esmakordselt ettevõtte ajaloos rohkem kui Alexelas autokütuseid tankivaid püsikliente.

Alexela juhatuse esimehe Marti Hääle sõnul oli aasta märksõnaks energiakriis, millest johtuvalt panustati ennaktempos just energeetikasektori muutuste arengusse, seda nii era- kui ärikliendi suunal. «Aasta nõudis erakordset kohanemisvõimet, et jätkata pikaajaliste strateegiate elluviimist,» märkis Hääl.

«Kriis on orgaaniliselt toetanud jätkusuutlike rohesuundade arengut, jõuliselt liikusime edasi taastuvelektri lahenduste pakkumisega, aga ka energiasalvestuse, e-mobiilsuse ja fossiilsete kütuste jätkusuutlike alternatiividega,» lisas ta. «Samal ajal otsisime võimalusi, kuidas pakkuda klientidele paremaid ja stabiilsemaid lahendusi, sest energiakriis lõi valusalt nii eraisikuid kui ettevõtjaid.»

Energiaettevõtte AS Alexela 2022. aasta müügitulu oli 620 miljonit eurot. Erakordselt kõikuvad hinnad tõid kaasa käibevahendite vajaduse mitmekordistumise ning finantskulude kasvu, samuti energiaportfelli juhtimise riskid. Alexela mullune puhaskasum oli 14,6 miljonit eurot. Kasumi kasvule on aidanud kaasa positiivsed arengud kõigis tegevusvaldkondades, kõige enam on Alexela kasvatanud elektriklientide arvu.