DelfinGroup emiteeris 10 miljoni euro väärtuses võlakirju

«Kuigi möödunud aasta on kapitaliturgudel olnud keeruline ja mõjutanud investorite üldist meeleolu, oleme rahul DelfinGroupi investorite lojaalsusega. Tunnistades ettevõtte suurt kasvupotentsiaali isegi ebastabiilsetes turutingimustes, investeerivad investorid ka DelfinGroupi võlakirjadesse. Investorite panus võimaldab meil investeerida olemasolevate ja uute teenuste arendamisse, sealhulgas uuenduslike lahenduste rakendamisse, mis on üks ettevõtte strateegilisi eesmärke. Kokkuvõttes on see kaheksas võlakirjaemissioon alates 2013. aastast ja selle aja jooksul oleme võlakirjade kaudu kaasanud 47 miljonit eurot, edendades seeläbi ettevõtte pikaajalist kasvu. Lisaks on see kuues võlakirjaemissioon, mis noteeritakse Nasdaq Riia börsil,» selgitas DelfinGroupi finantsjuht ja juhatuse liige Aldis Umblejs.