Rail Balticu kasum tegi võimsa hüppe

«Ehkki ka Rail Balticu arendamist ei jätnud puutumata möödunud aastal kogu majandust raaminud Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu, mis tähendas iseäranis just aasta esimeses pooles vertikaalselt liikunud olulisemate sisendkulude tõusu, aitas tihe konkurents ehitusturul ning riiklike investeeringute hajutamine Rail Balticu projektile vajalikke taristuosiseid realiseerida konkurentsivõimeliste hindadega. Kohaliku ehitusturu osalised on näidanud üles ülimat professionaalsust ning ettevõetud tööd on püsinud lubatud ajagraafikutes,» kinnitas Salomets.