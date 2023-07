Kust see nüüd tuli, Incap tõmbas nagu jänese kübarast välja

Ettevõte kasvas kiiresti ja siis andis kasumihoiatuse, mille peale aktsia prantsatas alla.

Täna aga suutis ettevõte positiivselt üllatada. Nimelt ostab ta USAs tegutseva elektroonikaettevõtte Pennatronics.

Kuigi uudis näib kena vaheldus varasemasse halauudistesse ja aktsia hinnakukkumisele, siis ikkagi ei julge aktsiat juurde osta. On seda ka juba portfellis küllalt.

Incap on aastaid kvartaliaruannetes kirjutanud, et otsivad hea hinnaga ülevõtmisvõimalusi. Aga seni pole midagi tulnud.

Rahvusvaheline elektroonikatootmisettevõte Incap Corporation allkirjastas 1. juulil lepingu, et omandada 100-protsendiliselt ettevõte Pennatronics Inc.. Tegemist on kogenud ja hästitoimiva elektroonikatootjaga USA-s Pennsylvanias, millel tootmine toimub tipptasemel tehases.

1999. aastal asutatud Pennatronicsil on umbes 6000 ruutmeetri suurune tootmisüksus Pennsylvania osariigis Pittsburghi lähedal asuvas California linnas. Ettevõte pakub elektroonika täistootmisteenust, sealhulgas trükkplaatide kokkupanekut, lõpplahenduste kokkupanekut, samuti inseneri- ja tarneteenuseid. Oma äritegevuses on Pennatronics loonud tugevad pikaajalised kliendisuhted ning ettevõtte kliendid on pärit paljudest erinevatest tööstussektoritest.

«Mul on hea meel, et saame geograafiliselt laieneda ja kinnistada oma kohalolu USA turul. Samuti on mul hea meel tervitada Pennatronicsi meeskonna 102 professionaalset tiimiliiget. Käesolev üleost tuleb kasuks mõlemale ettevõtte klientidele, sest pakub võimalusi teha tarneid uutest piirkondadest. Usun, et loome koos Pennatronicsiga uusi võimalusi oma äri laiendamiseks vastavalt oma strateegiale,» sõnas Incapi president Otto Pukk börsiteates.