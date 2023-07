Saunum jäi kuu lõpus hätta kauba saamise ja väljastamisega

«Müügitulemustega võime suures plaanis rahule jääda. Kuu viimasel nädalal jäime hätta koostetehastelt kauba kätte saamise ja väljastamisega, mistõttu jäi Saunumil napilt puudu ületamaks esimese poolaasta müügieesmärki, milleks oli 2 miljonit eurot käivet. Teisalt, saame rahul olla, et mullune aastakäive saab juuli lõpuga kindlasti tehtud ning tugev sügis seisab ees,» ütles Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. «Juunis eksportis Saunum kokku 12 erinevale välisturule ning ekspordi osakaal kogumüügis ületas taas 60% piiri.»

«Juulis saame kätte esimese partii nii Luxury keriseid kui ka Spa Session keriseid, mis kõik ka kohe edasimüüjatele välja saadetakse. Kuna esimesed partiid Saunum Pro Experience keriseid ja Autoleil leiliviskamisseadmeid müüdi läbi 1 kuuga, siis toodetakse ka neid seadmeid juulis juurde. Juuli ja augusti kuu on saunaturul üldiselt vaiksed kuud. Samas, võttes arvesse, et juunikuised tellimusi jäi väljastamata nii keriste kui valmissaunade poole peal ning tellimusi on ees, siis suudab Saunum võrreldes varasemate aastatega kindlasti teha märksa tugevamad suvekuud. Lisaks, kärpimine ja optimeerimine jätkub ka kolmandas kvartalis. Eesmärk on jätkuvalt aasta lõpuks kasumisse jõuda,» võttis Lindal ka kolmanda kvartali plaanid kokku.