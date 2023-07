Luminor: noorena investeerimisega alustamiseks on vaja vaid natuke raha

Investeerimisel on oluline järjepidevus

Raha kasvatamisel on oluline ka investeerimise regulaarsus, seetõttu soovitab Kose teha internetipangas püsimaksekorraldus ning suurendada summat sissetuleku kasvades. Seejuures võikski pigem lähtuda protsentidest, mitte teatud summadest. «Kui inimene investeerib 10 protsenti sissetulekust, siis sissetuleku kasvamisel suureneb automaatselt ka regulaarne investeering. Kui sissetulekud seda võimaldavad, on aja jooksul mõistlik suurendada protsentuaalselt ka summat, mis igakuiselt investeeritakse. Just rutiin ja selle säilitamine on investeerimise puhul edu võti,» toonitas ta.