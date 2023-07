Kinnisvarainvestor: kõrge euribori tõttu on üüriinvestoritel praegu hea aeg

«Pool aastat tagasi oli Tallinnas 1600 korterit üüripakkumises, oli selge ülepakkumine, tekkis hinnasurve ja korterite väljaüürimise perioodid läksid pikemaks. Täna on pakkumises jälle kortereid alla 1300. Kuna paljud inimesed ei saa kallima euribori tõttu üüriturult oma kodudesse liikuda ja oma kodu osta, siis see on vesi üüriinvestorite veskile,» ütles Liblik Äripäeva raadios.

Kuue kuu euribor, millega on seotud enamik eluasemelaene Eestis, on hetkel 3,892 protsenti. Euribor langes viimati veidi, kuid mitmete analüütikute sõnul võib see lähiajal jätkuvalt tõusta. Näiteks LHV analüütik Kristo Aab ütles sellel nädalal Postimehele, et euribor tõuseb ilmselt nelja protsendini.

Majandusekspert: kinnisvarasektoris on tarbijatele keeruline olukord

Lumonor panga peaökonomist Lenno Uusküla teatas juuni lõpus Postimehele saadetud ülevaates, et kinnisvara ostujõud vaikselt taastub.

«Ostjatel on olnud aega valida endale tegelikult sobivat eluaset,» teatas Uusküla.

«Lühivaates pole kinnisvara sektori ja majanduse tulevik kuigi helge. Eesti majanduse väljavaade lähiaastatel on keeruline. Majanduslangusest taastumine võib tuua küll lühiajalise kasvu, kuid väga kiire hinnatõusu tulemusel oleme järsku hinnakonkurentsivõimes palju kaotanud,» lisas ta.