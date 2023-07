Kindlustusfirma: sel suvel puhkab välisriigis iga kolmas Eesti elanik

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul on märgata, et pärast pandeemiat on laiemalt tõusnud inimeste huvi reisimise vastu nii Eesti piires kui ka välisriikidesse. «Möödunud aastaga võrreldes võib näha, et välisriikide külastamise soov on jätkuvalt suur, samas veelgi rohkem on kasvanud inimeste huvi siseturismi vastu. Kui möödunud suvel plaanis seda veerand vastajatest, siis sel aastal juba pea pooled,» märkis Luht.