Noor Eesti räppar investeeris Bolti konkurenti viiekohalise summa

Eesti muusikud on alati otsinud võimalusi, kuidas oma rahavoogu volatiilse muusikatööstuse eest kaitsta. Tanel Padari, Anne Veski jt kõrval jagab nüüd oma kogemusi Säm, kes on vaatamata noorele eale üles ehitamas märkimisväärset investeerimisportfelli. Ta räägib avatult, et seni suurim investeering sündis tänu hea sõbra abile.

«Algselt olime mõlemad üsna segaduses, et mis nüüd toimub - kas lähebki asjaks? See on pika puuga mu elu suurim investeering! Kuid kuskil kuu aega arutamist ja planeerimist ning lõimegi käed. Mul polnud soovi jääda passiivseks investoriks, seega nõustusin hakata aktiivselt sotsiaalmeedia, loovprojektide ja kampaaniate kallal töötama,» meenutab erinevatel platvormidel miljoneid kuulamisi kogunud artist.

Värske tegija elektriliste tõukerataste maastikul

Hoog Mobility on elektritõukerataste firma, mis sai alguse eelmise aasta augustis Raplast. Tänaseks on tõukerattad jõudnud ka Kohilasse ning teistesse lähiasulatesse. Firma eripära on see, et tegutsetakse lisaks linnadele ka valdades, alevikes ja külades, kus elab vaid paartuhat inimest. Eesmärk on ühendada keskused lähiasulatega, et pakkuda kõigile alternatiiv transpordivahendit liiklemiseks.