Ukraina presidendi nõunik: Venemaaga äri ajav Shell paneb raha Putini taskusse

«See on üsna lihtsaltmõistetav – jätkates Venemaa gaasiga kauplemist, paneb Shell raha Putini taskusse ja aitab rahastada Venemaa jõhkrat agressiooni Ukraina rahva vastu,» ütles Ustenko.

Shelli pressiesindaja teatel on nende tehingud Venemaal pikaajaliste lepinguliste kohustuste tulemus ning ega riku seadusi ega Vene-vastaseid sanktsioone.

Shell vabandas, kui jätkas äri

2022. aasta märtsis, Ukrainale kalleletungimisele järgnenud nädalatel, vabandas Shell Vene naftalasti ostmise pärast ja teatas, et kavatseb Venemaa naftast ja gaasist taganeda.

Shelli esindaja teatas toona, et lõpetab ettevõtte Vene nafta ostmise, müüb oma tanklad ja muud ettevõtted Venemaal ning alustab järkjärgulist eemaldamist Venemaa naftatoodetest, torugaasist ja LNG-st. Samas teatas Shell, et Venemaalt äraminek on keeruline väljakutse.