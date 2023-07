Maksekeskus avaldab, millised on uued populaarsust koguvad makselahendused e-poodides

«Ligikaudu 80 protsenti e-poodides tehtud ostudest tasutakse pangamaksega, 10–15 protsenti kaardimaksega. Olenevalt kaupmehest ja kategooriast võivad need osakaalud muutuda. Näiteks kallima kauba puhul on kaardimaksete osakaal suurem. Subscription'i- ehk tellimuspõhised lahendused on levinud eelkõige teenuste puhul. Aeg-ajalt püütakse luua tellimuspõhiseid lahendusi ka toodete pakkumisel, kuid edulugusid seni napib,» rääkis Kullasepp pressiteates.

Eestis on siiski näha esimesi tellimuspõhistele lahendustele ülemineku katseid. Näiteks Telia on Eestis pakkunud tellimuspõhiseid lahendusi juba aastaid. Ettevõtte meediasuhete juhi Raigo Neudorfi sõnul annab see kliendile võimaluse teenust tellida või näiteks ajutiselt peatada just siis, kui see kliendile vajalik on.

«Tellimuspõhisus annab kliendile võimaluse kasutada teenust lähtuvalt tema vajadusest. Näiteks pakume oma klientidele võimalust tellida suveperioodiks suve- või maakodusse koduinterneti teenus, mille saab sügisel ajutiselt pausile panna, et see siis järgmisel kevadel uuesti avada,» ütles Neudorf. Ta lisas, et täpselt samamoodi ehk vastavalt kliendi soovile ja vajadusele saab tellida ka erinevaid TV-pakette ja -teenuseid.

Üks taolise lahenduse kasutaja on Mybee, mis sisenes Eesti turule möödunud aasta sügisel ja pakub kuupõhist tellimust uutele sõidukitele.