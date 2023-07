Narvas toimunud äriideekonkursi võitja loob unehäirete vastase lambi

Startup Estonia Ida-Viru regiooni projektijuht Elina Dubova selgitas, et SUPP-e on Ida-Virumaal korraldatud juba neli aastat ning konkursi esmaseks eesmärgiks on tuua kokku kohalikud ettevõtlikud inimesed. «See on suurepärane võimalus jagada kohalikus kogukonnas tekkivaid mõtteid ja algatusi ning kuigi võit on kindlasti oluline, on sellest ehk olulisemgi see, et konkurss toob kokku aktiivsed inimesed. See on hea võimalus leida mõttekaaslasi, testida oma ideid ning saada enesekindlust ja julgust selle edasiarendamiseks või kogukonnas toimetamiseks,» tõi Dubova välja.