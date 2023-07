KOMMENTAAR ⟩ Ettevõtetes on küberturvalisuse eest vastutavad need, kelle jaoks see on järjekorras kümnes prioriteet

Küberruum on muutumas iga päevaga aina ohtlikumaks. Asja ei muuda paremaks ka tõsiasi, et enamikes ettevõtetes on küberturvalisuse eest lõplikult vastutavad inimesed, kelle jaoks see on järjekorras kümnes prioriteet.

Täna ei ole enam olemas ettevõtet, kes oleks rünnaku ohvriks langemiseks liiga väike. Suur osa küberintsidentidest ei leia aset täpselt sihitud rünnakutest tulenevalt, vaid ette võetakse need, kellele ligi pääsetakse. Nutikad lahendused on suutnud suure osa küberpahalaste tööst ära automatiseerida ja kui kuskil on võimalik tähelepanematusest, hooletusest või teadmatusest tulenevalt kasu teenida, siis seda ka tehakse.

Seetõttu on küberturvalisuse tagamisel eesliinile liikunud iga töötaja, kuna piisab vaid ühest eksimusest – näiteks meili teel saadetud pahavara sisaldava faili avamisest – et tekitada tõsist kahju. Ideaalses maailmas peaks selliseid olukordasid aitama ennetada piisaval tasemel küberturbepoliitika, kuid reaalsuses on turvalisus midagi, millele ressursside eraldamine on harv. Suuremates ettevõtetes pole ebatavaline, et turvateemadega on tegelema määratud terve osakond, kuid kuni paarisajapealistes majades on see pigem haruldus.

«Sina tegeled nüüd turvateemadega»