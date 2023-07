Rannahooaeg algab ka varastel: viis nippi, kuidas ujuma minnes telefonist ja rahast mitte ilma jääda

«Nüüd oleme läbi talve näinud, et poodides on vargad märksa aktiivsemad kui aasta varem. Karta on, et see vargustelaine jõuab ka randadesse. Seega kõige kindlam on väärtesemeid mitte kaasa võtta või võimalusel panna need rannas lukustatavasse kappi,» ütles Oolup.