USA hoiatas ettevõtteid Hiina uue vastuluureseaduse eest, firmasid võidatakse trahvima hakata

Riiklik vastuluure- ja julgeolekukeskus (NCSC) teatas, et seadus, mille sihiks on kaitsta Hiina riigi julgeolekusaladusi, annab Pekingile laiendatud õiguslikud alused pääseda ligi andmetele, mida USA ettevõtted Hiinas hoiavad.

NCSC sõnul on uue seaduse julgeolekusaladuse määratlus mitmetähenduslik, kuid usub, et Peking on võtmas laiemat vaadet, mis võib hõlmata ka teavet, mida firmad kasutavad oma äritegevuse tavapärase osana.