Vene oligarhid viivad üksteise järel oma varad Araabia Ühendemiraatidesse

Vladimir Lisin on oma osalused Venemaa suurimas terasetootjas ja raudteekaubaveoettevõtjas üle kandnud Abu Dhabis registreeritud äriühingutele, mis on viimane näide Vene miljardäride varade ümberpaigutamisest naftarikkasse emiraati, vahendab Bloomberg.

Bloombergi miljardäride indeksi järgi umbes 23 miljardit dollarit väärt ärimees viis oma osalused Novolipetsk Steel PJSC-s ja Freight One JSC-s Küproselt üle Abu Dhabi eriotstarbelistele äriühingutele. Suur osa Lisini varandusest tuleneb tema 79,3% osalusest Novolipetsk Steel'is, mis on börsil kaubeldav metallitootja.

Vene suurärimehed on pärast Vladimir Putini sissetungi Ukrainasse suundunud Araabia Ühendemiraatidesse, kus neid tõmbavad ligi madalad maksud, rahvusvahelised sidemed ja suhteline avatus oma rikkusele, mis on kontrastiks suurele osale ülejäänud maailmast.

Esialgu valisid seda võimalust vähesed, kuid nüüd on see samuti populaarsust kogumas, sest sanktsioonide laviini tõttu on jõukatel venelastel üha vähem võimalusi oma varade haldamiseks, kuna USA ja tema liitlased on neid teravamalt sihikule võtnud.