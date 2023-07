Alkoholivabade õllede müük on viimase viie aastaga hüppeliselt kasvanud

Prisma kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg märkis, et alkoholivabade õllede turg on olnud tõusutrendis juba mitu aastat. 2021. aastal kasvas toodete müük eelmise aastaga võrreldes 20 protsenti ja 2022. aastal kaheksa protsendi võrra. «Tõusutrendi jätkumist näeme ka tänavuse aasta esimeses pooles,» teatas Tamberg Postimehele.

Tamberg toob võrdluseks, et alkoholiga õlle tükiline müük oli eelmisel aastal kerges languses, aasta kokkuvõttes paari protsendi võrra. «Langus oli märgatav just aasta lõpukuudel, kui majapidamiste kulutustele oli kindlasti märgatav mõju energiahinna tõusul jm kasvanud majapidamiskuludel. Samas on oluline märkida, et aastases kokkuvõttes kasvas õllekohvrite tükiline müük kolmandiku võrra,» lisas ta.