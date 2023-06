Wagneri mäss tõi toormeturgudele lootuse, et sõja lõpp läheneb

Plaatina on näiteks odavnenud sel nädalal juba kümnendiku. Nisu hind on 8-9 protsenti ja puit 5 protsenti eelmisest nädalast odavam.

Wagneri palgasõdurite nädalavahetuse ülestõus ja selle ebaõnnestumine on tooraineturgudel muutunud kuumaks kõneaineks, kirjutas Oilprice.com. Kui USA presidendi Joe Bideni administratsiooni hinnangul on vara ennustada, kuidas viimased arengud sõja käiku muudavad, siis mitmed analüütikud usuvad, et mäss nõrgestas Putini režiimi ja võib isegi kiirendada verise konflikti lõppu.

Bloombergi tooraineindeks (BCOM), mis kajastab 23 füüsilise kauba börsihindu, on aasta algusest langenud 12 protsenti ega näita mingeid märke, et selle kurss võik pöörduda tõusule. Indeks saavutas 9-aastase tipu 2022. aasta mais, kui toormehinnad kahe aastaga enam kui kahekordistusid. Indeks on sellest ajast alates langenud peaaegu veerandi võrra, mis tähendab, et toorained on sisenenud karuturule.