Kas Venemaa puit? Eestisse tuuakse röögatus koguses puitu imeriikidest

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juht Henrik Välja märkis hiljutises intervjuus, et kuigi Venemaa vineer on turult sanktsioonide tõttu läinud, pole Venemaa puit siiski Eestist kadunud. Illegaalse Venemaa puidu skeem on imelihtne: dokumentides deklareeritakse, et puit tuleb hoopis kolmandatest riikidest.