Soome majandusminister Junnila astub ootamatult skandaalide tõttu tagasi

Majandusminister Vilhem Junnila on näiteks väitnud, et on ettevõtja ja ülikoolis politoloogiat õppinud, kuid Soome riigimeedia Yle ei leidnud tõendeid ei aktiivse äritegevuse ega tehtud teadusuuringute kohta. Samas ei ole minister, kes viibib praegu Kanadas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni kohtumisel seni Ylele kommentaare andnud, küll aga teatas ta reede keskpäeval, et astub ametikohalt tagasi.